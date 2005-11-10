Luciano Moggi: "Juve, vinto con due tiri. Inter, perdere il derby porta fortuna"

“Ci hanno messo la grinta, il carattere. Ed è già una cosa importante. Ma la Juve ha vinto con due tiri". Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex dg della Juventus, Luciano Moggi, a proposito della vittoria contro il Napoli.

Che Napoli ha visto?

“Irriconoscibile. Ha perso con due tiri da quaranta metri, in fotocopia. E ha anche meritato di perdere per non aver fatto niente”.

Che succede alla squadra di Allegri?

"Ad Allegri mancano calciatori importanti. È una squadra un po’ scombinata per via degli infortuni. Poi quando tornano dagli infortuni i calciatori non sono mai in condizioni ottimali. È una squadra in questo momento malata, ti dà una sensazione non di forza come una volta ma di debolezza”.

L'Inter ha perso il derby.

“Non vorrei dire una brutta parola. Ma perdere i derby all'Inter porta fortuna".

Cosa ha sbagliato Chivu?

"Difficile dire cosa abbia stagliato, ma sicuramente l’approccio. I calciatori sono andati in campo magari convinti di vincere. Hanno fatto dei recuperi dopo aver subito gol. La prima cosa è perché vanno in campo con la certezza di vincere. È mancato l’approccio giusto. Bisogna che il tecnico limi molto di più i dettagli. Con la Roma era già arrivato il campanello d’allarme. E quel campanello d’allarme diceva che non sempre si può recuperare e vincere le partite quando vai sotto".

La Lazio di Gattuso continua a stupire.

“Ha vinto non con un gran gioco ma l’importante è vincere. Questa Lazio ha qualità e dà tutto per vincere e non perdere la partita. Danno tutto per il proprio allenatore".