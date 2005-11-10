Monza, Foe Ondoa: "Felice qui a Monza, mi ispiro a Manu Koné"

Prima del match all'Olimpico Grande Torino contro i granata, il centrocampista del Monza Manga Foe Ondoa si è concesso ai microfoni di DAZN, parlando del suo impatto con il calcio italiano e delle sue fonti di ispirazione.

Vieni da una grande prestazione contro il Cagliari, in cui hai fatto anche il tuo primo assist. Come stanno andando queste prime settimane in Italia? E poi, sai cos'è il fantacalcio? Nello studio di Fantacalcio Night hanno già iniziato a scriverti diversi fantallenatori.

"Prima di tutto mi sento molto felice qui in Italia e in questa squadra, il Monza. Mi sento bene con i compagni di squadra e con tutti. Per quanto riguarda il fantacalcio, sì, lo conosco un po' perché nello spogliatoio ne parlano. Io non lo uso ancora, ma magari più avanti lo userò".

Ecco, dovresti iniziare, perché contro il Cagliari hai portato a casa un +1, che significa assist. Per farti conoscere meglio anche da chi ci segue da casa, c'è un giocatore modello a cui ti ispiri?

"Sì, qui in Italia direi Manu Koné, che mi piace molto. Ha la capacità di fare un po' tutto: è un centrocampista che attacca, difende e ha grande gamba. Mi piace davvero molto".