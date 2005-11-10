Ufficiale Il Monza ha preso Ondoa: per il centrocampista contratto fino al 2030

Il Monza ha acquistato Manga Foe Ondoa. Nelle scorse ore si era scritto molto a riguardo di questo colpo e poco fa i brianzoli hanno ufficializzato l'affare. Il centrocampista arriva dunque a rinforzare la squadra di Paolo Bianco, che cercherà di mantenere la categoria dopo la promozione ottenuta ai playoff. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Manga Foe Ondoa è un nuovo calciatore del Monza. Il centrocampista francese, proveniente dall’Estoril Praia, ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2030. Nato a Parigi il 12 dicembre 2005, cresce nel Valenciennes con cui esordisce tra i professionisti nel 2023-24, collezionando 15 presenze in Ligue 2. Nell’estate 2024 viene acquistato dall’Estoril Praia, con cui nella prima stagione viene impiegato con continuità nella squadra Under 23.

La sua avventura in Portogallo prosegue con l’esperienza in prestito all’Oliveirense, con cui nella stagione 2025-26 colleziona 30 presenze e 3 reti nella seconda divisione portoghese. Una crescita costante, per un giovane centrocampista di grande forza e dinamismo che ha sposato il progetto del Monza neopromosso in Serie A. Benvenuto Manga Foe!".