Monza, Ondoa rivelazione: ora anche la federazione francese lo segue per l'Under 21

8 partite e 1 assist: dopo un inizio lento, il classe 2005 Manga Foe Ondoa ha saputo conquistare la fiducia di Juric ed è uno dei diversi volti giovani che il Monza sta mettendo in mostra in questo inizio di stagione. Stando a quanto rivela Sky Sport, sul centrocampista classe 2005, di nazionalità francese, ora ci sono anche gli occhi della sua nazionale, che lo sta monitorando in ottica Under 21.

Diviso tra Francia e Camerun, sarebbe il secondo nazionale dopo Kouadio

Nato in Francia, ha anche la cittadinanza camerunese e a maggior ragione i transalpini dovranno seguirlo con attenzione. Per il Monza sarebbe un altro giocatore in nazionale, dopo la chiamata di Mancini per Kouadio con l'Italia e dopo che il Portogallo ha iniziato a seguire Gustavo Varela per la nazionale maggiore