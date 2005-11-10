Monza, Foe Ondoa: "Juric è un tecnico esigente, e questo è un bene per noi giovani"

Manga Foe Ondoa, centrocampista del Monza, è intervenuto a Sky Sport prima della partita in casa del Torino. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'analisi di Foe Ondoa

"Del calcio italiano apprezzo l'intensità, mi piace molto giocare in Serie A. Ringrazio il Monza e mister Juric per la fiducia, mi sento molto bene qua coi miei compagni. Sono davvero felice", ha esordito. "Veniamo da una buona settimana con una vittoria, che era importante. Ora però siamo concentrati sul Torino e vogliamo fare bene. Abbiamo giocatori giovani, ma abbiamo voglia di crescere e lavorare ogni giorno".

Poi, un commento su mister Juric: "Juric è esigente, ma questo per noi è un bene. Noi giovani soprattutto abbiamo bisogno di questo, perché dobbiamo crescere. Abbiamo voglia di attaccare sempre, giocando con coraggio e personalità".