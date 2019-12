© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Tottenham, José Mourinho, torna a parlare di Calciopoli e della sua esperienza in Serie A alla guida dell'Inter. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico portoghese ha infatti commentato così la rincorsa Champions degli Spurs, ora quinti in classifica a -3 dal Chelsea: "In Italia dopo Calciopoli c'erano squadre che partirono con cinque o sei punti in meno, quella penalizzazione condizionò la loro classifica. Io al Tottenham ho iniziato da -12 e non è facile recuperare", le parole dello 'Special One' dopo la vittoria per 2-1 col Brighton.