Mourinho sul derby: "Lazio più riposata ma non critico la Lega, sarei un idiota stavolta"

Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa di come la sua squadra abbia interpretato la gara nei pazzi minuti finali della sfida vinta contro il Lecce, passando poi all'argomento derby: "Karsdorp ha fatto una buona partita, come sempre la sua qualità più importante è nella fase offensiva, soprattutto nel primo tempo ha giocato bene. Abbiamo deciso di rischiare tutto giocando senza Mancini, avevo bisogno di terzini freschi. Anche se Kristensen tecnicamente non è bello, ha gamba. Belotti ha finito da quinto, Cristante da terzo e Karsdorp ci ha aiutato.

Lazio? Mi aspetto la Lazio di sempre, una squadra con molta esperienza, l’esperienza che ha visto Ibanez espulso, sa gestire la partita. Senza criticare questa volta la Lega, sarei un idiota, la Lazio avrà un vantaggio di 48 ore perché giocano martedì e noi giovedì, ma sono in pace con la Lega questa volta".