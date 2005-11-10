Napoli, Anguissa: "Insieme a De Bruyne? Tutti bravi giocatori, pensiamo di squadra"

Il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Roma terminato sul 3-3.

Il mister vi ha detto qualcosa?

"Il mister è sempre molto positivo e ci tiene molto. Dobbiamo essere positivi anche noi, anche se alla fine non abbiamo vinto. Quando sei 2-0, fai 2-2 e poi segni ancora, non devi prendere il terzo gol. Sono stati bravi loro, rimaniamo positivi e andiamo avanti".

Come ti è venuto quel gol?

"Ho visto la palla, l'ho presa bene e alla fine è andata dentro. Non era previsto così. Far gol è sempre bello, ma quando c'è il risultato ancora di più".

Come cambiano i tuoi compiti con De Bruyne vicino?

"Sono tutti bravi giocatori, noi siamo pronti a fare quello che si aspetta il mister. C'è da pensare da squadra e lo stiamo facendo tutti".

Come stai?

"C'è sempre da migliorare, ma sono contento già di poter giocare. Sto tornando bene e spero di poter aiutare la squadra a guadagnare punti".