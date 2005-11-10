Salvo offerte fuori mercato a ribaltare i piani societari, Frank Zambo Anguissa non lascerà il Napoli nella finestra invernale di gennaio e completerà regolarmente la stagione fino alla naturale scadenza del contratto fissata a giugno 2027. Dopo la valutazione da circa 20 milioni di euro della scorsa estate, il club partenopeo accetta l'idea di perderlo a parametro zero al termine dell'annata pur di non privarsi a metà percorso di una pedina insostituibile. Lo riferisce Il Mattino.

La centralità

La decisione nasce da una doppia esigenza tecnica e ambientale. Sul campo, come già dimostrato contro Torino e Manchester City, l'apporto di esperienza, quantità e qualità del camerunese diventa vitalissimo in una mediana falcidiata dalle assenze, a partire dalla trasferta odierna contro il Sassuolo senza Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka e Antonio Vergara. Massimiliano Allegri lo considera un riferimento imprescindibile.

Ora cosa si fa

Ancora più decisivo è il suo peso nello spogliatoio: in una squadra arrivata alla conclusione di un ciclo e bisognosa di compattezza interna, Anguissa rappresenta uno dei veterani più ascoltati e autorevoli. Nei piani della dirigenza, l'obiettivo per gennaio è individuare già il suo successore così da sfruttare i sei mesi finali della stagione per un passaggio di consegne graduale prima dell'addio estivo.