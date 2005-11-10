La dirigenza dell'Inter pensa al 2027 e come marchio di fabbrica potente del presidente Giuseppe Marotta c'è sempre il parametro zero. Giocatori in scadenza di contratto che potrebbero rinforzare la rosa di Cristian Chivu senza esborsi sui cartellini. Specialmente in difesa e a centrocampo, dove sono stati individuati lo statunitense Chris Richards, 26enne del Crystal Palace - apprezzato per la capacità di giocare al centro e braccetto destro - e soprattutto Frank Zambo Anguissa del Napoli, stile Piotr Zielinski. Lo riferisce TuttoSport.

Da Napoli a Milano?

Il centrocampista camerunese, con contratto fino al 30 giugno 2027, vive una fase di totale stallo nei dialoghi per il rinnovo tra il club partenopeo e il suo agente Maxime Nana. Alla base della frattura c'è la ragione economica: sebbene nell'estate 2025 lo stipendio sia salito automaticamente da 2,7 a 3,6 milioni di euro grazie agli accordi pregressi, l'entourage del giocatore si attendeva un ulteriore riconoscimento salariale dopo la vittoria dello scudetto 2024-2025, spingendo oggi la richiesta per il prolungamento verso la soglia dei 6 milioni. A frenare il presidente Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna i frequenti stop fisici accusati dal giocatore nell'ultimo anno e mezzo, mentre sullo sfondo si registra il pressing dell'Olympique Marsiglia, pronto a un assalto già a gennaio nonostante la volontà degli azzurri di trattenerlo almeno fino a giugno.

Perché Anguissa

In casa nerazzurra il fascicolo relativo ad Anguissa viene studiato con particolare interesse perché il camerunese incarna esattamente quell'identikit di mediano fisico, dinamico e dominante nei duelli simile a Koné della Roma - inseguito per due estati - che manca da tempo nella rosa dell'Inter. Intanto Hakan Calhanoglu è ancora fermo alla scadenza del 2027, Aleksandar Stankovic sembrerebbe destinato a partire per trovare maggiore continuità dopo un'annata ai margini e Zielinski ha un anno in più sulle spalle. Di riflessioni ponderate ne servono, eccome.