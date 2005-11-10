Napoli, Anguissa: "Non possiamo aver paura di nessuno, c'è ancora tanto tempo"
autore
Marco Pieracci
Marco Pieracci
ieri alle 23:09Serie A
autore Marco Pieracci
21.11.2026 23:09Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta di misura sul Torino: "Quando si lavora da squadra, con questo spirito si può fare tutto. Bisogna essere concentrati, se giochiamo così non possiamo avere paura di nessuno".
La stagione può ancora essere salvata?
"Abbiamo ancora tanto tempo, c'è una sola cosa da fare che è lavorare e non mollare. Bisogna andare avanti così".
Quanto è importante la spinta del Maradona?
"Sono contento, giocare qui è sempre un piacere, abbiamo bisogno di loro e dobbiamo vincere soprattutto per loro perché se lo meritano".
Altre notizie Serie A
Ieri
23:45 Serie A
Allegri nella storia della Serie A: primo allenatore a raggiungere 1100 punti. La top 10 di sempre
23:40 Serie ALive TMW
Live TMWTorino, Abate: "Con Allegri una partita a scacchi. Biraghi? Affaticamento muscolare"
23:34 Serie A
Torino, Abate amaro: "Sul gol perso palla troppo facilmente. Cacciamani? Cresce ed è umile"
23:31 Serie ALive TMW
Live TMWNapoli, Allegri: "Il mio calcio non esiste. Vergara? Ecco come sta. Lang decisivo"
23:30 Serie A
Napoli, Spinazzola: "Inizio rallentato dai dettagli, per vincere bisogna essere uniti"
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni