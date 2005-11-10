Il Napoli può ancora risalire la classifica? Anguissa: "Si può fare. McTominay c'è sempre"
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Daniele Najjar
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Oggi alle 22:56Serie A
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21.11.2026 22:56Serie A
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Il Napoli vince contro il Torino grazie ad un gol di Scott McTominay. Ai microfoni di Sky Sport, al fischio finale, Zambo Anguissa ringrazia il compagno: "McTominay ancora decisivo? Sì, lui c'è sempre, quando si lavora così di squadra è più facile per tutti. Sappiamo cosa può fare, è un gol che ci ha dato tre punti importanti e sono contento per lui e per il Napoli".
Come si trova la continuità?
"Lavorando così, insieme per uscire dalla situazione. Non c'è da parlare, ma solo da lavorare di squadra".
C'è tempo per risalire la classifica?
"Dobbiiamo pensare così, c'è da pensare a partita dopo partita. Se lavoriamo così alla fine paga sempre. Lavorando da squadra si può ffare tutto, è ancora lunga, dobbiamo pensare a risalire. Si può fare".
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