Napoli, ADL per Fabian vuole solo cash. Niente contropartite da Barça e Real

Le sirene delle grandi di Spagna si fanno sentire in casa Napoli per quanto riguarda Fabian Ruiz. Per l’ex Betis, riporta Kiss Kiss Napoli, il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis avrebbe, già rispedito al mittente due proposte di Real e Barcellona comprendenti, rispettivamente, Luka Jovic e Ivan Rakitic come contropartite tecniche. Il numero uno azzurro, infatti, punta ad una cessione solo ed esclusivamente per soldi.