Napoli, Allan a un passo dall'Everton: il brasiliano si allena a parte in ritiro

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'annuncio del passaggio di Allan all'Everton con la distanza tra le parti che ormai si è assottigliata fino a "soli" due milioni di euro. Il brasiliano tra l'altro, non si sta allenando con i compagni in ritiro a Castel di Sangro, accusando un fastidio ai tendini. Poco lavoro in palestra in attesa del foglio di via che dovrebbe arrivare a breve. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.