Napoli, Allan può partire in estate per 40 milioni. C'è l'Everton di Ancelotti

Il futuro di Allan potrebbe essere lontano da Napoli. Come si legge sulle colonne de Il Mattino, il primo approccio con gli agenti del centrocampista non è stato positivo. Un altro appuntamento è già stato fissato per la fine della stagione per discutere del rinnovo o della cessione. L'Everton di Ancelotti spinde per avere il mediano brasiliano con il Napoli che, a differenza dei mesi scorsi, potrebbe anche abbassare le pretese ed iniziare a trattare sulla base di 40 milioni di euro.