Napoli, Ancelotti fa il mercato: stregato da Lozano già dal mondiale

© foto di Imago/Image Sport

Tra campo e mercato. Carlo Ancelotti è concentrato nel chiudere al meglio la stagione, provando a dare continuità alla vittoria col Frosinone e chiudere il suo primo anno comunque sopra quota 80 punti, ma parallelamente tiene i contatti quotidiani col ds Giuntoli perché il mercato entra già nel vivo. Le manovre imbastite già a gennaio sembrano poter dare già dei risultati perchè nel summit proprio a casa Ancelotti, oltre a parlare della situazione di Insigne con Mino Raiola s'è fatto il punto anche su un altro suo assistito: Hirving Lozano, messicano classe '95 che dopo il Mondiale s'è confermato in grande crescita con 21 gol e 12 assist in stagione col PSV.

Nonostante la numerosa concorrenza, il Napoli ha in mano l'apertura del giocatore e sembra determinato a chiudere il colpo in attacco. La valutazione è cresciuta rispetto ai 30mln di cui si parlava a gennaio e potrebbe arrivare a sfiorare anche i 40mln di euro. Se dovesse concretizzarsi l'affare, potrebbe rappresentare l'acquisto più oneroso della storia del club azzurro, scalzando l'arrivo di Higuain dal Real Madrid per 37mln di euro. Il Napoli sembra orientato ad accontentare Carlo Ancelotti che s'è innamorato del talento di Città del Messico in estate, raccontando per la tv messicana Televisa le gare della nazionale, trascinata proprio da Lozano.