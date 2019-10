Napoli-Atalanta, moviola Gazzetta: giusto non dare rigore, ecco perché

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Giusto non dare il rigore". La Gazzetta dello Sport, attraverso il proprio sito web, analizza così il contatto tra Simon Kjaer e Fernando Llorente in area orobica nei minuti finali di Napoli-Atalanta. Giusta, per la moviola della rosea, la decisione di Giacomelli di non assegnare il penalty: "Lo spagnolo finisce a terra su una marcatura al limite di Kjaer che dà le spalle al pallone e va sull'uomo, ma è l'attaccante del Napoli a commettere fallo per primo con un gomito altissimo dietro la testa del giocatore dell’Atalanta con cui lo tira giù". Il Var, chiosa gazzetta.it, non è intervenuto perché si trattava di valutazione dell'arbitro e non di chiaro ed evidente errore.