Napoli, Badiashile ko: oggi risonanza magnetica. Contro il Monza toccherà a Rrahmani
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Simone Lorini
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Oggi alle 11:20Serie A
autore Simone Lorini
26.10.2026 11:20Serie A
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Il Napoli perde Benoît Badiashile: oggi il 25enne prelevato dal Chelsea si sottoporrà alla risonanza magnetica dopo l'infortunio rimediato contro la Roma, ma il rischio di rivederlo dopo la sosta di novembre è concreto. Il Napoli perde una pedina preziosa nel reparto arretrato considerando pure le difficoltà di Beukema che non riesce ad ingranare, fa sapere oggi Repubblica.
Beukema in difficoltà, contro il Monza spazio a Rrahmani
L'olandese fatica a decollare con la maglia azzurra: il rendimento non è mai stato all’altezza della cifra investita (31 milioni) dal Bologna. Beukema attende una nuova occasione, ma intanto col Monza toccherà ad Amir Rrahmani, out contro la Roma per un forte attacco influenzale ma pienamente recuperato, come spiegato da Allegri nel post-partita.
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