Badiashile fermo per almeno un mese. Un film già visto nella carriera del francese

Il Napoli ha perso per infortunio Benoit Badiashile. Stando alle ultime informazioni, il francese a seguito della lesione di medio grado al retto femorale, sarà fermo dalle quattro alle sei settimane. Il centrale si aggiunge a una lista che comprende anche Buongiorno, il cui rientro è stimato per fine dicembre. Inoltre, Allegri deve fare a meno di Favasuli, Spinazzola, Alisson Santos e David Neres.

Infortunio alla coscia, qualcosa di già visto

Non è la prima volta in carriera che Badiashile ha uno stop. E il problema alla coscia si è manifestato anche nelle precedenti esperienze, al Monaco e al Chelsea. Nel Principato saltò 9 partite nel 2022, mentre con i londinesi ha avuto un totale di 22 gare saltate per questo tipo di infortunio.

Molte gare saltate per infortunio

Sfortunatamente Badiashile è noto per gli infortuni avvenuti nel corso della sua esperienza inglese. Dal suo arrivo a Londra si è fermato 10 volte, saltando complessivamente 60 partite. Motivo che lo ha portato a raccogliere poche presenze, soprattutto nelle ultime 2 stagione. Quella passata lo ha visto raccogliere solamente 16 presenze, le precedenti due invece 22 a testa e i sei mesi del primo anno 11.