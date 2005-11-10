Benoît Badiashile è stato l'unico acquisto - con Costantino Favasuli - dell'estate del Napoli. Il difensore francese, arrivato per rinforzare il reparto arretrato azzurro, ha iniziato la stagione alternando presenze da titolare ad altre trascorse in panchina. In tutte le competizioni ha raccolto cinque presenze per 332 minuti giocati, senza gol né assist, rimanendo ai box nelle ultime settimane.

Inserimento graduale

L'inizio della sua avventura in azzurro è stato caratterizzato da un impiego non ancora costante, anche a causa della concorrenza nel reparto difensivo. Ha comunque avuto l'opportunità di mettersi alla prova sia in Serie A sia in Champions League. Classe 2001, è cresciuto nel Monaco prima di trasferirsi in Inghilterra: ora punterebbe a conquistare maggiore spazio e a diventare un punto di riferimento per la difesa partenopea. La sua fisicità e la capacità di impostare possono rappresentare caratteristiche importanti per il gioco della squadra, anche se finora è rimasto tutto sulla carta. Tre milioni per il prestito più quindici per il possibile riscatto.

La presentazione

Niente conferenza stampa, in compenso ha lasciato un messaggio su Instagram per presentarsi nello scorso agosto. "È un grande onore per me entrare a far parte di un club così prestigioso e ricco di storia. Pronto a dare tutto per questa maglia e per questa citta. FORZA NAPOLI!”

Presenze: 5

Minuti giocati: 332

Gol: 0

Assist: 0