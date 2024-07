TMW Napoli, c'è solo una proposta per Osimhen e non è da 100 milioni: si abbassa il prezzo?

Il Napoli rischia di dovere abbassare la valutazione per Victor Osimhen. Dopo il rinnovo ponte dello scorso inverno, che aveva portato la valutazione del nigeriano a 130 milioni - cioè la clausola di risoluzione - c'era un accordo per accettare, eventualmente, qualsiasi offerta a tre cifre da parte di una grande squadra. Insomma, 100 milioni bastavano per regalarsi l'attaccante del Napoli. Poi c'è stata una stagione decisamente negativa per il Napoli, fuori dalle coppe e con un Osimhen non travolgente come l'anno precedente. Così gli interessamenti latitano, così come le offerte: Osimhen è seguito da grandi club, ma guadagna già 10 milioni e non è semplice accontentarlo.

Così il Paris Saint Germain ha fatto un'offerta, più bassa però delle richieste del Napoli. 80 milioni che sono quanto pagato per Gonçalo Ramos, un anno fa. E visto che né lui né Kolo Muani - altro cedibile - hanno proposte per lasciare il Parco dei Principi, ecco che la sensazione è che tocchi abbassare il tiro e accettare qualcosa di meno rispetto a quanto preventivato.

Il fatto che Osimhen sia stato fuori dalle partitelle non è da considerarsi un affare secondario. È evidente che il giocatore attenda solamente delle novità da parte del mercato, con il PSG che rimane l'unica squadra che può e vuole permetterselo in questa fase. Il domino partirà con il centravanti nigeriano, ma il rischio di dovere scendere a patti - e accettare una valutazione inferiore - è sempre più concreto.