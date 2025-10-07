Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione

Archiviata la settima giornata di Serie B, il Modena di Sottil si prende la copertina del campionato, diventando capolista solitaria con 17 punti. Gli emiliani staccano il Palermo, ora secondo a quota 15 dopo il prezioso successo esterno per 2-1 sullo Spezia. Sul gradino più basso del podio sale il Frosinone, che resta a 14 punti nonostante la prima sconfitta stagionale maturata al Penzo contro un Venezia in grande spolvero. In coda alla classifica, invece, la situazione si fa sempre più delicata per lo Spezia, ultimo con appena 3 punti, e per il Mantova, fermo a 4 e ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Di seguito trovi le Quote vincente Serie B 2026 aggiornate.

Quote PALERMO PROMOZIONE SERIE A 2.00 info 2.00 info 2.50 info 1.85 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 1.200 euro, con 200€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Palermo promozione Serie B 2026

Ildi Pippo Inzaghi sta pienamente rispettando le aspettative di inizio stagione. Dopo sette giornate, i rosanero hanno collezionato 15 punti, frutto di 4 vittorie e 3 pareggi, con un bilancio di 9 gol realizzati e appena 3 subiti, miglior difesa del campionato. La stagione è ancora lunga, ma l'avvio ha già confermato le ambizioni di un club deciso a tornare in Serie A senza mezzi termini. E infatti le lavagne dei bookmaker premiano la squadra siciliana, segno di un forte favore da parte degli analisti.

Quote Venezia promozione Serie B 2026

Ilsi presentava ai nastri di partenza, come una delle principali candidate alla promozione. Retrocessa dalla Serie A, il club lagunare ha scelto di affidare la panchina a Giovanni Stroppa, tecnico esperto e abituato a gestire squadre con ambizioni importanti. E dopo lo 0-0 sul campo del Palermo, il Venezia torna a sorridere e ritrova i tre punti. I lagunari reagiscono con forza, imponendosi con un netto 3-0 in casa contro il Frosinone e compiendo un importante balzo in classifica, fino a raggiungere il quarto posto provvisorio. Non a caso, le lavagne dei bookmaker continuano a posizionare il Venezia dietro al Palermo, con una quota fissata a circa 6.

Quote VENEZIA PROMOZIONE SERIE A 4.50 info 7.50 info 4.50 info 5.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Empoli promozione Serie B 2026

Anche l'ripartiva dopo la retrocessione dalla Serie A con l'obiettivo di rimettersi subito in corsa per il ritorno nella massima serie. Ma dopo una partenza brillante che aveva alimentato entusiasmo e aspettative, i toscani si sono fermati. Tre pareggi e due sconfitte nelle cinque gare successive, poi finalmente il ritorno al successo nell'ultimo turno con l'1-2 esterno sul campo del Sudtirol. La stagione non è ancora compromessa, ma da questo momento in avanti non sono più concessi passi falsi. E anche i bookmaker hanno rivisto le loro valutazioni: l'Empoli non è più inserito nel gruppo delle immediate inseguitrici del Palermo e la quota per la promozione in Serie A è ora salita, con i toscani offerti fino a 20 volte la posta.

Quote EMPOLI PROMOZIONE SERIE A 13.00 info 16.00 info 15.00 info 15.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote vincente Serie B 2026: le outsiders

Dopo aver passato in rassegna le grandi favorite per il titolo, è tempo di guardare alle outsider della Serie B 2025/2026. Ad oggi la principale alternativa a Palermo e Venezia è sicuramente il, capolista del campionato dopo sette giornate. Subito dietro troviamo il, malgrado le due sconfitte consecutive nelle ultime due partite, e il, che sta provando a rialzarsi dopo un avvio difficile. Più staccate compaiono- partito molto bene e momentaneamente al terzo posto -, che però deve iniziare a macinare punti prima che sia troppo tardi, e, in super forma e reduce da sei risultati utili consecutivi. Dopo la partenza shock rimane inevitabilmente più staccata lache, dopo 7 giornate, occupa il terzultimo posto in classifica con appena cinque punti conquistati.

FAQ sulle quote vincente Serie B

1 - Dove si trovano le quote vincente Serie B sui bookmakers?

Le quote vincente Serie B si trovano all'interno della sezione "Antepost" dei principali siti di scommesse sportive. Questa sezione è dedicata alle scommesse a lungo termine, dove gli utenti possono vedere le quote aggiornate per le squadre favorite alla vittoria finale del campionato, insieme ad altre quote per i risultati stagionali. È possibile trovarle facilmente accedendo alla sezione “Calcio” o “Serie B” nel menu principale di ogni bookmaker, cercando poi l'opzione "Antepost".

2 - Qual è la squadra favorita per la vittoria della Cadetteria 2026?

La squadra favorita per la vittoria della Serie B varia in base alle prestazioni della squadra nel campionato in corso e alle analisi dei bookmaker, che aggiornano le quote in base ai risultati e alle prestazioni dei giocatori. In questo momento, i principali bookmaker offrono quote e analisi sulle squadre più forti della Serie B. Per le quote la squadra favorita attuale è il Palermo, considerata dai bookmaker come la squadra più quotata per la vittoria finale.

3 - Quante sono le quote vincente Serie B presenti all'interno della sezione antepost dedicata?

Nella sezione antepost Serie B dei principali bookmaker, sono disponibili diverse tipologie di quote, oltre a quella per il vincitore del campionato. Oltre alle "Quote vincente Serie B", troviamo:

Quote retrocessione: per le squadre che potrebbero scendere in Serie C;

Quote testa a testa: che confrontano due squadre e scommettono su chi avrà il miglior piazzamento;

Quote promozione: per le squadre che potrebbero raggiungere la massima serie;

Quote capocannoniere: per scommettere sul giocatore che segnerà il maggior numero di gol nella stagione.

Ogni bookmaker offre una varietà di opzioni nella sezione antepost, che permette di scommettere su molteplici aspetti della Serie B.