Napoli, caccia agli esterni: Lang, Chiesa e il jolly Lee Kang-in per Conte

Il Napoli si muove su più fronti per rafforzare le corsie esterne, elemento chiave nel progetto tattico di Antonio Conte. Sul taccuino del club spiccano nomi di assoluto valore: da Noa Lang (PSV), olandese di 25 anni, a Federico Chiesa (Liverpool), passando per Dan Ndoye (Bologna, 24 anni) e il brasiliano Igor Paixão (Feyenoord, 24 anni). Tutti profili spendibili sulla fascia sinistra, dove potrebbe servire un doppio innesto se David Neres verrà spostato definitivamente sulla corsia opposta.

Proprio sul versante destro si valuta Edon Zhegrova, 26enne kosovaro in uscita dal Lille, che il DS Manna aveva seguito da vicino. Ma la prima vera offensiva azzurra è partita per Lee Kang-in, talento sudcoreano del PSG: trequartista duttile, capace di giocare mezzala o esterno offensivo. Il Napoli ha formalizzato l’interesse ai campioni di Francia, che stavolta potrebbero cedere dopo averlo blindato in passato. Lee vuole più spazio: nella scorsa stagione ha giocato poco e non è sceso in campo nella finale di Champions vinta contro l’Inter.

Capitolo centrocampo: tutto fermo per ora su Davide Frattesi (Inter), obiettivo primario per la mediana azzura ma che resta in attesa di sviluppi legati al nuovo tecnico nerazzurro. Lo riporta Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina