Napoli, Callejon in scadenza nel 2020: "Nessun dubbio, voglio restare"

Voglio restare a Napoli. E' il messaggio lanciato da Josè Maria Callejon, attaccante spagnolo legato al club partenopeo da un contratto in scadenza nel 2020: "Ho ancora un anno di contratto e vorrei rimanere, la mia famiglia è contenta. Le mie figlie sono napoletane, la grande parla anche il dialetto. La gente mi vuole bene, mi abbraccia per strada e vuole che resti qui. Dovrò parlare con De Laurentiis per trovare un accordo".

Callejon ha poi parlato del suo rapporto con Carlo Ancelotti: "Per me è un grandissimo allenatore, mi piace molto la sua forma di pensare e di allenare. Gestisce bene lo spogliatoio ed il gruppo, dà i giusti consigli visto che ha vinto tanto. La prima cosa che mi ha colpito è che ha chiesto a noi dei consigli, dove volevamo giocare e in che zona del campo. Questo mi ha fatto pensare che è un grande uomo ed un grande allenatore".

Sull'Arsenal, prossima avversaria in Europa League: "Abbiamo fiducia in ciò che facciamo in Europa League, abbiamo affrontato due squadre difficili. Il Salisburgo ci ha messo in difficoltà, dobbiamo curare i dettagli che faranno la differenza con le squadre forti. Anche l'Arsenal punta all'Europa League, bisogna fare un goal lì così al ritorno al San Paolo dovremo dare tutto".