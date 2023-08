Napoli, cambiano i piani per Zanoli: ora può restare. Si cerca la quadra con Mario Rui

Chiuso il tema centrali di difesa con l'arrivo di Natan, ora il Napoli lavora per completare il reparto difensivo. Come rivela il Corriere dello Sport, dopo il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo, potrebbero esserci novità per la fascia di destra, dove Alessandro Zanoli non è più così certo di partire. Il difensore, dopo l'apprendistato a Genova alla Sampdoria, ha convinto Rudi Garcia e adesso può rimanere in rosa come vice del capitano azzurro.

Nel frattempo, la società lavora anche per la corsia di sinistra, dove è da tempo avviato il discorso rinnovo di contratto per Mario Rui. Si cerca la quadra con l'agente per prolungare di un'ulteriore stagione, fino al 2026, e sempre con lo stesso agente, Mario Giuffredi, il Napoli deve affrontare la situazione Matteo Politano, che come il difensore portoghese è in scadenza nel 2025.