Napoli, cessioni in bilico: nell'attesa il rinforzo a centrocampo può arrivare in prestito

Il Napoli prova a muoversi sul mercato nonostante tante uscite da sbloccare ed alcune ancora tutte da valutare. Da un lato ci sono gli esuberi da piazzare, a partire da Arek Milik, a tutti gli effetti fuori dal gruppo dopo il mancato passaggio alla Roma, che ha richieste dalla Premier con Tottenham e Newcastle tra le più interessate, ma anche Younes, Ghoulam ed Ounas e non solo; dall'altro c'è la situazione legata a Kalidou Koulibaly, ancora tre anni di contratto e che De Laurentiis potrebbe cedere alla soglia dei 30 anni, mollando pure sulla valutazione, ma di certo non svendendolo per una cifra al di sotto di 75mln di euro che il City - ormai defilato - non ha comunque raggiunto e che sembra lontana anche per il PSG. Proprio la possibile permanenza del difensore, per la gioia di Gattuso che spera di poter continuare a contare su di lui, dovrebbe portare il Napoli agli ultimi colpi quasi a costo zero.

In caso di mancata cessione di Koulibaly, con i fondi che quindi dovrebbe scarseggiare considerando l'investimento Osimhen, la mancata Champions e le perdite post-Covid, come quarto esterno d'attacco dietro a Insigne, Lozano e Politano potrebbe restare uno tra Ounas e Younes mentre per il centrocampo - il sesto uomo per tre posti - l'identikit è di un giovane da inserire gradualmente o di un profilo più pronto - gradito a Gattuso - in prestito con diritto di riscatto. Ieri è spuntato anche il nome di Matias Vecino, che dovrà stare fermo per infortunio per un altro mese, ma che proprio per questo l'Inter potrebbe far partire in prestito e senza obbligo: le parti comunque sono ancora lontano per il prezzo dell'eventuale riscatto. Non è l'unico profilo vagliato, visto che col passare dei giorni allontanandosi le cessioni illustri sfumano anche possibili offerte per prime scelte più costose come Veretout o Nandez.