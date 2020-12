Napoli, dalla Spagna: non solo la Juve su Llorente, ci pensa anche il Milan

Secondo quanto riportato da AS in Spagna, il futuro di Fernando Llorente sarà lontano dal Napoli ma probabilmente non dall'Italia. Oltre alla Juventus, interessata al suo ex giocatore per poter dare un'alternativa a Pirlo in attacco, anche il Milan sarebbe interessato al giocatore per allungare la panchina e acquistare un vice-Ibrahimovic.