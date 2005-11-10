Napoli, ci siamo davvero per Badiashile: fissate le visite mediche. Cosa manca alla chiusura

Badiashile si avvicina al Napoli: dopo l'intesa verbale, il difensore è atteso in Italia per sostenere le visite mediche e completare il trasferimento.

Il Napoli si prepara ad accogliere Benoit Badiashile. L'operazione per portare il difensore alla corte di Massimiliano Allegri è entrata nella fase conclusiva. La base dell'accordo è stata già raggiunta verbalmente nei giorni scorsi e adesso restano da completare gli ultimi passaggi formali. Una volta approvati i contratti, il giocatore potrà mettersi in viaggio verso l'Italia.

Visite mediche nelle prossime 48 ore

A fare il punto sulla trattativa è stato Fabrizio Romano, che attraverso i propri canali social ha indicato anche le tempistiche previste: "Napoli, in programma viaggio e visite mediche per Benoit Badiashile nel giro delle prossime 48 ore una volta approvati i contratti. Prossimi passaggi formali attesi a breve giro dopo la base d'intesa verbale dei giorni scorsi".

Badiashile pronto a raggiungere Allegri

La trattativa è dunque arrivata agli ultimi dettagli burocratici prima dello sbarco del difensore in Italia. Il prossimo passaggio sarà l'approvazione definitiva dei contratti, quindi Badiashile potrà raggiungere Napoli e sottoporsi alle visite mediche. Salvo intoppi nella fase conclusiva, Allegri è quindi vicino ad avere a disposizione un nuovo rinforzo per il reparto arretrato.