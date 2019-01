Intervenendo in sala stampa, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria sulla Lazio: "Abbiamo fatto una bella partita, dimostrando che anche con quattro assenze importanti la squadra sa giocare in maniera straordinaria. Abbiamo colpito cinque pali, con cinque occasioni pazzesche. Voglio ringraziare un napoletano doc come il dottor Sandulli (presidente della Corte d'Appello Federale che ha respinto il ricorso su Koulibaly, ndr), lo ringraziamo e gli dedichiamo questa vittoria". Lo riporta TuttoNapoli.net.