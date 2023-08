Napoli, Garcia: "Ora che la preparazione è finita non vediamo l'ora di iniziare la stagione"

Quasi un mese di ritiro, tra Dimaro e Castel di Sangro, ora il Napoli va in vacanza per un paio di giorni. Ieri si è conclusa anche la seconda fase della preparazione estiva, in Abruzzo, poi da lunedì la formazione azzurra riprenderà a lavorare nel centro sportivo di Castel Volturno per preparare il debutto in campionato contro il Frosinone.

Al termine del secondo ritiro, l'allenatore Rudi Garcia ha affidato ai social network il suo commento: "Ora che la preparazione è finita non vediamo l’ora di iniziare la stagione. Un ringraziamento a tutti i tifosi per l’affetto e la carica trasmessa tra Dimaro e Castel di Sangro a supporto di squadra, team e società".