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Addio Belgio, Rudi Garcia non è più il ct dei Diavoli Rossi: "Ho avviato la transizione"

Addio Belgio, Rudi Garcia non è più il ct dei Diavoli Rossi: "Ho avviato la transizione" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 15:24Mondiali 2026
L'allenatore ex Roma e Napoli saluta la nazionale che ha guidato negli ultimi 18 mesi, il suo contratto in scadenza al 31 luglio non sarà rinnovato.

Si esaurisce l'avventura da ct del Belgio per Rudi Garcia. La notizia è ufficiale e arriva direttamente dai canali di comunicazione della Nazionale belga, che ha fatto sapere come il contratto dell'allenatore, in scadenza tra undici giorni - il 31 luglio 2026 - non sarà rinnovato.

La nota del Belgio

Di seguito il comunicato ufficiale della Royal Belgian Football Association: "Rudi Garcia e la RBFA non rinnoveranno il contratto in scadenza il 31 luglio 2026. Rudi Garcia ha assunto l'incarico il 1° febbraio 2025, succedendo a Domenico Tedesco. Sotto la sua guida tecnica, i Diavoli Rossi belgi si sono assicurati un posto nella Lega A della UEFA Nations League e si sono qualificati per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Ai Mondiali, i Diavoli Rossi belgi sono stati eliminati ai quarti di finale dalla Spagna, che poi si è laureata campione del mondo".

Le parole di Garcia

Lo stesso Rudi Garcia saluta con alcune dichiarazioni consegnate ai canali federali: "Dopo aver discusso con la RBFA, abbiamo deciso di non prolungare l'eccellente percorso che abbiamo condiviso negli ultimi 18 mesi. Lascio il Belgio in Lega A della UEFA Nations League e tra le prime otto squadre al mondo. Vorrei ringraziare il mio straordinario gruppo di giocatori, il direttore sportivo Vincent Mannaert e i tifosi che ci hanno sostenuto durante questo Mondiale. Auguro al Belgio ogni successo nel proseguire la transizione generazionale che sono stato orgoglioso di contribuire ad avviare".

Il saluto del DS

Si trovano poi anche delle dichiarazioni di Vincent Mannaert, DS della Federcalcio del Belgio: "Rudi Garcia ha indubbiamente svolto un ruolo chiave nel rilancio dei Diavoli Rossi belgi. È stato nominato commissario tecnico in un contesto sportivo e finanziario difficile. Grazie soprattutto al suo impegno e alla sua esperienza, la coesione della squadra è stata ristabilita e si è ottenuto un ottimo risultato agli ultimi Mondiali FIFA. A nome della federazione, desidero ringraziare calorosamente Rudi e i suoi assistenti per il lavoro svolto negli ultimi 18 mesi. Insieme al mio team, ci stiamo preparando per un nuovo ciclo, che comprende la nomina di un nuovo allenatore della nazionale".

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