Napoli, Gattuso e la Coppa Italia: nessun bonus nel contratto del tecnico

Nessun bonus nel caso di vittoria della Coppa Italia per il tecnico del Napoli, Rino Gattuso. Secondo quanto riportato da Il Mattino, al momento della firma tra il tecnico e il club azzurro non è stata infatti introdotta alcuna clausola per il trofeo, anche perché, spiega il quotidiano, pensare di poter vincere qualcosa, in quel momento, sembrava una mera utopia.