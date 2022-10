Napoli, Giuntoli: "Con l'Ajax stasera sarà diverso. Il calcio italiano è sottovalutato"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro l'Ajax ai microfoni di Sky: "Siamo molto orgogliosi perché per tanti anni siamo stati sottovalutati come calcio italiano e invece il calcio lo sappiamo fare. Le risorse sono quelle che sono ma sono convinto che torneremo fuori alla grande. È una serata importante che ci permetterebbe di entrare prima a dove dobbiamo andare e paradossalmente potremo poi gestire le forze. Ma sappiamo che sarà una partita difficile, loro non erano al 100%. Stasera sarà diverso".

Napoli non più Osimhen-dipendente davanti, grazie agli accorgimenti di mercato:

"Noi cerchiamo tutti gli anni di migliorare. A volte ce l'abbiamo fatta altre meno ma alla fine conta il campo. Abbiamo dato al mister delle alternative con caratteristiche diverse dove tutti possono giocare con tutti. Questa è la filosofia della costruzione".

Sull'interesse degli altri club nei suoi confronti

"Sto benissimo al Napoli, ho ancora due anni di contratto e sono legato alla famiglia De Laurentiis. Grazie ad Aurelio abbiamo potuto creare in questo momento qualcosa di carino. Per cui non ci sto pensando in questo momento".

Quale complimento le è piaciuto di più sul Napoli?

"Che abbiamo fame e ambizione".

Il Napoli a differenza di altri club non brucia i suoi giocatori ma ha il merito di aspettarli. Lobotka è uno degli esempi lampanti

"Noi cerchiamo di fare poche operazioni e mirate. Si dimentica che in Italia c'è un forte tatticismo e chi arriva dall'estero ha bisogno di tempo. Se noi crediamo in quel che facciamo non ci viene difficile aspettare".