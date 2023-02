Napoli, Kvara d'oro: il georgiano è il più giovane ad aver raggiunto la doppia cifra di gol e assist

Khvicha Kvaratskhelia - sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport - è la stella più giovane dell'élite del calcio europeo a essere andata in doppia cifra sia di gol sia di assist: per lui si contano ben 10 gol e 12 assist finora in questa stagione. Solamente i "mostri sacri" Haaland, Mbappé, Neymar, Messi, Salah, Lewandowski, Kane, Rashford, Musiala e Kolo Muani, senza considerare l'età, hanno fatto meglio del talento del Napoli (all'11° posto per somma di gol e assist nei top 5 campionati).