Ufficiale Padova, colpo per l'attacco: arriva Artistico dalla Lazio e firma per quattro anni

L'attaccante classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo con i laziali che avranno un diritto di riacquisto del suo cartellino.

Il Padova piazza un altro colpo in attacco, dopo Luca Moro dal Sassuolo, assicurandosi a titolo definitivo il cartellino del centravanti Artistico, calciatore messosi in luce lo scorso anno allo Spezia con 14 reti in 33 presenze.

Il comunicato del Padova su Artistico

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dell’attaccante classe 2002 Gabriele Artistico dalla S.S. Lazio. Artistico ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2030.

Gabriele Artistico nasce a Roma il 14 luglio 2002 ed è un attaccante di 188 cm.

Inizia a giocare a calcio nel 2006 con il Kolbe, per poi militare con altre società romane Vigor Perconti, N. Tor Tre Teste, Savio, Bettini e Atletico 2000. A 17 anni, nel 2019 passa nelle giovanili del Parma dove fa anche l’esordio tra i professionisti in Coppa Italia, il 28 ottobre 2020, entrando all’ 80′ nella vittoria casalinga per 3-1 contro il Pescara.

Nell’estate 2021 si è trasferisce in prestito alla Lokomotiva Zagabria in Croazia. Torna in Italia a gennaio 2022 al Monterosi Tuscia (Serie C) e chiudendo la stagione con 14 presenze e due reti realizzate. Torna in prestito in Serie C, al Gubbio segnando 3 reti in 13 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C fino a gennaio, quando si trasferisce in prestito al Renate e dove chiude la stagione con altre 13 presenze e 1 rete. Nell’estate 2023 passa a titolo definitivo dal Parma alla Virtus Francavilla (Serie C), concludendo la stagione con 12 gol segnati in 39 partite tra campionato e Coppa. Causa retrocessione della compagine pugliese nei playout contro il Monopoli, viene tesserato nel luglio 2024 dalla Lazio, per essere poi girato in prestito alla Juve Stabia in Serie B. Dopo aver realizzato 2 reti in 16 presenze, si trasferisce sempre in prestito al Cosenza dove chiude la stagione con cinque reti in 17 gare. Nonostante la retrocessione dei calabresi in Serie C, Artistico rimane in cadetteria con lo Spezia dove realizza 13 reti in 31 gare.

Curiosità

Nato a Roma, è nipote di Edoardo “Ciccio” (241 presenze in Serie B con Monza, Pescara, Ancona, Torino, Salernitana, Crotone, Napoli e Verona, 11 in A con Perugia e Torino) e Mario (18 gare in Serie B con il Gallipoli).

Nazionale

A inizio 2021 è stato convocato per uno stage dalla Nazionale Italiana Under 19 dal ct Carmine Nunziata, non giocando però mai in azzurro.

Il comunicato della Lazio su Artistico

La S.S. Lazio comunica la cessione definitiva di Gabriele Artistico, con diritto di riacquisto, a favore del Calcio Padova.