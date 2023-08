Napoli, Kvaratskhelia: "Con Osimhen si entra subito in sintonia. 'Kvaradona', che onore"

L'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport di Victor Osimhen: "Sapevo che era un calciatore molto forte, mi ha colpito però l’umiltà del ragazzo Victor: si entra subito in sintonia con lui e il nostro feeling si vede pure in campo. Anche se non lo vedo, so già dov’è, so come servirlo, mi sembra di sentire il suo movimento sempre. E lo stesso vale per lui. Il soprannome 'Kvaradona'? Mi rende orgoglioso ovviamente. Ed è pure una grande responsabilità essere accostato a un calciatore così grande come Maradona.

Incredibile pensare che dopo 33 anni c’è una nuova generazione che ha preso me come riferimento - prosegue il georgiano -. Ma non sono solo i bambini, anche gli adulti ci trasmettono un amore così grande da farti sentire responsabile della loro felicità. Loro ci danno motivazioni ed energia che poi trasformiamo sul campo come motore per la vittoria. Il loro sostegno non ci è mai mancato