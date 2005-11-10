TMW Il Como non molla Kean, agente al lavoro. E la Fiorentina cerca già il sostituto

Potrebbe evolversi molto presto e rapidamente la situazione intorno al centravanti classe 2000. Il suo procuratore Lucci prova a avvicinare le parti.

Il Como continua nel suo pressing per arrivare a Moise Kean, centravanti della Fiorentina e oggetto dei desideri dell'allenatore del club lariano Cesc Fabregas. Dopo che i toscani hanno rifiutato e rispedito al mittente la prima proposta arrivata dalle rive del lago, adesso è pronto un rilancio.

Agente al lavoro per avvicinare le parti

Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, infatti, sono in corso contatti continui tra le parti, alla ricerca di una soluzione. In particolare anche l'agente di Kean, Alessandro Lucci, sta scendendo in campo mettendosi al lavoro per provare a ridurre le distanze e trovare un punto d'incontro e in comune che possa soddisfare tutti.

Paratici lavora già su un sostituto

Nel frattempo, la Fiorentina non ha comunque intenzione di perdere tempo tanto che, apprendiamo, sta già lavorando sul fronte di un nuovo attaccante, che possa prendere il posto che Kean lascerebbe eventualmente vuoto nella rosa.