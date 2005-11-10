Curtis Jones inizia le visite mediche con l'Inter. Si comincia con il CONI
Ancora qualche ora e Curtis Jones sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista inglese classe 2001, nato calcisticamente e formatosi esclusivamente nel Liverpool, si prepara a lasciare i Reds per la prima volta in carriera e ad avventurarsi nel mondo del calcio italiano.
Ora al CONI
Inizia adesso l'iter delle visite mediche di Jones, precedenti alla firma sul contratto che lo legherà con i nerazzurri fino al 30 giugno del 2031 e che gli garantirà uno stipendio netto da 3,5 milioni di euro a stagione. In tarda mattinata, proprio in questi minuti, Jones si è infatti presentato al CONI per la prima parte del round di controlli di carattere medico.
I dettagli del trasferimento
Quella che dovrebbe portare Jones a lasciare il Liverpool e indossare la casacca dell'Inter, sarà un'operazione di trasferimento a titolo definitivo. Con una parte fissa da 32 milioni di euro e voci bonus che possono arrivare fino a 4 milioni.