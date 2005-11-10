TMW Curtis Jones inizia le visite mediche con l'Inter. Si comincia con il CONI

Il centrocampista classe 2001 arriverà dal Liverpool in un'operazione complessiva da 32 milioni di euro più altri 4 di potenziali bonus.

Ancora qualche ora e Curtis Jones sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista inglese classe 2001, nato calcisticamente e formatosi esclusivamente nel Liverpool, si prepara a lasciare i Reds per la prima volta in carriera e ad avventurarsi nel mondo del calcio italiano.

Ora al CONI

Inizia adesso l'iter delle visite mediche di Jones, precedenti alla firma sul contratto che lo legherà con i nerazzurri fino al 30 giugno del 2031 e che gli garantirà uno stipendio netto da 3,5 milioni di euro a stagione. In tarda mattinata, proprio in questi minuti, Jones si è infatti presentato al CONI per la prima parte del round di controlli di carattere medico.

I dettagli del trasferimento

Quella che dovrebbe portare Jones a lasciare il Liverpool e indossare la casacca dell'Inter, sarà un'operazione di trasferimento a titolo definitivo. Con una parte fissa da 32 milioni di euro e voci bonus che possono arrivare fino a 4 milioni.