Napoli, Lindstrom ai tifosi: "Non vedo l’ora di giocare davanti a tutti voi!"

vedi letture

Jesper Lindstrom, nuovo acquisto del Napoli, che ne ha annunciato ieri l'arrivo in azzurro, ha parlato ai canali ufficiali del club per un primo saluto ai tifosi azzurri: “Ciao a tutti i tifosi del Napoli, sono felicissimo di essere qui. Non vedo l’ora di giocare davanti a tutti voi! Forza Napoli!”.

“Ciao a tutti i tifosi del Napoli, sono felicissimo di essere qui. Non vedo l’ora di giocare davanti a tutti voi!

Forza Napoli!” 💙 #anew3ra #FromNapoliToTheWorld pic.twitter.com/OWlejEfVoW — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 30, 2023

Le cifre dell'operazione

Il calciatore è arrivato dall'Eintracht Francoforte, con l'accordo che è stato trovato per una cifra complessiva da 25 milioni di euro. Per il calciatore danese contratto di cinque anni da 2.3 milioni di euro netti a stagione.