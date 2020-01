Napoli, Mario Rui: "Risaliamo la classifica. Pronti ad accogliere Lobotka"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Napoli Mario Rui ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli toccando tutti i temi dell'attualità azzurra: "Moralmente stiamo bene. Abbiamo avuto una settimana per staccare. Ora ci sta un po di stanchezza, l'importante è arrivare lunedi al 100%. Cosa cambia con Gattuso? Ogni allenatore ha il suo modo di giocare. Stiamo facendo quello che chiede Gattuso non alzandoci contemporaneamente entrambi i terzini. La gara contro l'Inter? Mi aspettavo una squadra così forte. Sarà una partita difficilissima, ci sarà da soffrire ma noi saremo pronti. Il Barcellona in Champions? Se comincio a pensarci ora, mi viene il mal di testa. Il sogno di tutti i calciatori è affrontare Messi. Il possibile arrivo di Lobotka? Siamo pronti ad accogliere qualsiasi giocatore. Ci sono tante altre cose a cui pensare ma se dovesse arrivare qualcuno saremmo ben lieti di accoglierlo. Cosa mi hanno insegnato Sarri, Ancelotti e ora Gattuso? Con Gattuso sto imparando la grinta e la determinazione. Sarri mi ha fatto vedere il calcio in maniera diversa. Ancelotti mi ha fatto crescere in termini di responsabilità. La brutta classifica? L'obiettivo è risalire il più possibile. Non abbiamo fatto benissimo per due mesi ma nessuno si merita questa classifica. Dobbiamo migliorare e riportare la gioia in tutto l'ambiente. Cosa prometto ai tifosi? Il nostro impegno perché vogliamo cambiare tutto quello che è stato sbagliato. Chiedo ai tifosi di dimenticare l'ultimo periodo e remiamo tutti dalla stessa parte per una seconda parte di stagione migliore".