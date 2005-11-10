Napoli, Meret: "Ci manca continuità. Siamo un gruppo forte, abbiamo fiducia"

Le parole del portiere del Napoli Alex Meret al termine della sfida contro il Venezia. Le riporta DAZN:

"Sicuramente ci sta mancando continuità. Avevamo fatto una bella partita contro il Frosinone, poi sono arrivate due sconfitte. Abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a concretizzare. Bisogna restare uniti e credere in quello che stiamo facendo. Dobbiamo continuare a lavorare per uscire da questo momento. Oggi nel primo tempo non abbiamo concesso niente, siamo sempre stati attenti e concentrati. Abbiamo lavorato bene in fase difensiva, poi c'è stato un mezzo errore che ci ha punito. Ma a parte un'altra ripartenza loro non abbiamo rischiato nulla. Non abbiamo fatto male, siamo stati aggressivi. C'è stato un errore e lo analizzeremo, l'equilibrio non deve mai mancare. Sappiamo che siamo un gruppo forte, lo abbiamo dimostrato. La fiducia c'è, il gruppo è unito, dobbiamo seguire il mister e fare quello che ci chiede per venirne fuori al più presto".