Alex Meret in scadenza, Vanja Milinkovic-Savic bocciato. Il Napoli in estate dovrà quasi certamente rifare il centrocampo con Lobotka, McTominay, Anguissa e De Bruyne, ma non è l'unico reparto. Anche i portieri sono sotto indagine.

Questione Meret

L'ex Udinese è in scadenza al 30 giugno del 2027, come è già successo in altre due circostanze. Doveva esserci un incontro per capire la fattibilità del rinnovo, ma sembra che l'intenzione sia quella di non rinnovare un contratto comunque pesante - 2,7 milioni di euro - preferendo puntare su altri obiettivi, come Pedro Morisco del Curitiba e Palmisani del Frosinone.

Cessione Vanja?

Pure il serbo non sta avendo una stagione straordinaria, dopo due anni in cui è stato in alternanza con Meret. "Come ho detto già mille volte, è un ragazzo straordinario, quindi mi godo lavorare con lui", ha detto Milinkovic-Savic sulla sua alternanza con il suo collega. L'impressione è che non sia più un intoccabile e che se dovesse arrivare una proposta fra i 15 e i 20 milioni di euro probabilmente sarebbe lasciato partire senza troppi ripensamenti. Nel corso degli anni ci sono state offerte di buon livello, quasi sempre rispedite al mittente da parte del Napoli. Questa volta potrebbe anche pensare diversamente.