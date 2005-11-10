Milinkovic-Savic sull'alternanza con Meret: "Uomo straordinario, mi godo lavorarci insieme"
autore
Giacomo Iacobellis
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 20:38Serie A
autore Giacomo Iacobellis
19.11.2026 20:38Serie A
Il portiere del Napoli ha commentato anche l'alternanza con Meret tra i pali azzurri. In calce, anche il loro minutaggio stagionale finora.
© foto di www.imagephotoagency.it
Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ha concesso una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, commentando anche l'alternanza con l'altro estremo difensore azzurro Alex Meret. Di seguito la sua risposta in merito.
Milinkovic-Savic e l'alternanza con Meret
Come vivi il rapporto con Alex Meret? La competizione interna tra voi è uno stimolo quotidiano?
"Come ho detto già mille volte, è un ragazzo straordinario, quindi mi godo lavorare con lui".
Vi trovate bene anche nell'alternanza?
"Sì, certo".
Il minutaggio stagionale di Milinkovic-Savic e Meret
L'ex Torino ha finora giocato 6 partite stagionali, subendo 7 reti (495 minuti complessivi in campo). L'italiano, invece, è a quota 10 partite e 18 gol subiti (855 minuti giocati).
Altre notizie Serie A
Oggi
20:52 Serie ATMW
TMWDa GTA al calciomercato, i colpi annunciati con lo stile del videogioco: c'è anche un ex Serie A
20:45 Serie A
Fiorentina, Vanoli: "Deluso in estate perché meritavo la conferma, ritorno sorpresa inaspettata"
20:38 Serie A
Milinkovic-Savic sull'alternanza con Meret: "Uomo straordinario, mi godo lavorarci insieme"
20:20 Serie A
Inter su un talento della Bundesliga, lo Stoccarda però spara alto: 60 milioni per Jeltsch
20:15 Serie A
Abate avvisa il Toro: "Il Napoli non ha i punti che meriterebbe. Allegri fortissimo nelle letture"
20:08 Serie A
Fiorentina, l'ex Pruzzo su Beto: "A gennaio lo manderei a giocare, è inadatto a subentrare"
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni