Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ha concesso una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, commentando anche l'alternanza con l'altro estremo difensore azzurro Alex Meret. Di seguito la sua risposta in merito.

Milinkovic-Savic e l'alternanza con Meret

Come vivi il rapporto con Alex Meret? La competizione interna tra voi è uno stimolo quotidiano?

"Come ho detto già mille volte, è un ragazzo straordinario, quindi mi godo lavorare con lui".

Vi trovate bene anche nell'alternanza?

"Sì, certo".

Il minutaggio stagionale di Milinkovic-Savic e Meret

L'ex Torino ha finora giocato 6 partite stagionali, subendo 7 reti (495 minuti complessivi in campo). L'italiano, invece, è a quota 10 partite e 18 gol subiti (855 minuti giocati).