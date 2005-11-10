La frattura della quinta vertebra lombare riportata da Alex Meret durante un allenamento del Napoli riporta l'attenzione anche sui precedenti infortuni alla schiena del portiere azzurro, già alle prese con problemi analoghi nel 2021 e nel 2022. Per approfondire la natura dell'infortunio, i possibili tempi di recupero e le conseguenze sulla carriera del giocatore, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il dottor Giuseppe Delle Donne, chirurgo ortopedico del gruppo GVM Italia, responsabile della JP Ortopedia dello Sport insieme alla dottoressa Fussi e primario della struttura ortopedica Villa delle Magnolie di Caserta. Specialista in chirurgia della colonna, dell'arto inferiore e in ortopedia dello sport, ha già lavorato come consulente di sportivi professionisti.

Dottor Delle Donne, Meret ha riportato una frattura della quinta vertebra lombare. Può esserci un collegamento con le precedenti fratture del 2021 e del 2022?

"Sia nel 2021 che nel 2022 si trattava di fratture dei processi trasversi. Se dovessimo parlare della stessa patologia anche ora, allora sicuramente si deve pensare alla sua tecnica e le forze applicate sulla zona lombare".

La quinta vertebra lombare è collegata al sacro, una zona sottoposta a carichi elevati soprattutto per un portiere. Cosa possiamo dire sui tempi di recupero?

"Questa domanda non si può rispondere senza conoscere con certezza la tipologia di frattura. Se si dovesse trattare nuovamente di una frattura del processo trasverso, i tempi di recupero non dovrebbero variare molto da quelle precedenti. Se dovessero essere interessati altre parti della vertebra, come accade più spesso nella vertebra L5, dovuto ai carichi e le dinamiche biomeccaniche in quella zona, il discorso potrebbe cambiare completamente".

Quali elementi determinano la scelta tra trattamento conservativo e intervento chirurgico per una frattura di L5 in uno sportivo professionista?

"Dipende in primis dalla tipologia di frattura. Fratture del tipo AO SPINE A0 (come per esempio la frattura del processo trasverso) rientrano nel campo della terapia conservativa, nella persona qualsiasi come nell’atleta professionista. Per le fratture più importanti (soprattutto AO SPINE A1-A4), che di solito accadono dopo traumi importanti (incidente, alta velocità ecc) cambia il discorso, quelle si approccia con varie tecniche chirurgiche".

Se fosse confermata la diagnosi di frattura da stress, in cosa si differenzierebbe da una frattura traumatica? Quali potrebbero essere le cause?

"La frattura da stress non è causata da un singolo trauma, ma è il risultato di microtraumi ripetuti nel tempo. In questo caso specifico penso ai tuffi ripetuti e le rotazioni brusche del tronco. Una frattura traumatica invece si verifica in seguito a un evento improvviso e ben identificabile, come un incidente o un trauma sportivo. L’osso subisce una forza intensa e si rompe in un momento preciso".

Per Meret è la terza frattura lombare in cinque anni ad appena 29 anni...

"Se dovesse essere una frattura da meccanismi torsionali ripetuti o altro, forse è necessario fare una valutazione più tecnica che medica".