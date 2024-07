Napoli, Ngonge alla Perisic? Conte pensa a un ruolo a sorpresa per l'ex Hellas Verona

Dopo l’addio di Jesper Lindstrom all’Everton, al Napoli potrebbe servire un attaccante esterno. Conte sta valutando i giocatori attualmente presenti in organico in quella zona di campo, tra i quali Cyril Ngonge. A maggior ragione se quest'ultimo dovesse essere impiegato in una zona di campo diversa rispetto a quella che è abituato a calcare. A riferirlo è Sky Sport.

Il belga è stato acquistato a gennaio dal Verona per 20 milioni di euro e Conte sta cercando di capire come adattarlo anche in altre posizioni, come quella di esterno. Ad oggi, sottolinea l’emittente satellitare, può sembrare una forzatura, ma il tecnico leccese sta pensando e valutando l’ipotesi di schierarlo largo come esterno di centrocampo nel 3-4-2-1. In entrata piace David Neres, brasiliano classe 1997 del Benfica. E’ valutato intorno ai 20-25 milioni di euro. Poi c’è la suggestione Domenico Berardi del Sassuolo.

Sarebbe Ngonge alla Perisic, che era una seconda punta, un esterno offensivo, poi evolutosi ad esterno a tutta fascia con Conte".