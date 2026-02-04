Espanyol, Ngonge: "A Napoli non ho giocato molto, voglio tornare quello di Verona"

Presentazione ufficiale per Cyril Ngonge con la maglia dell’Espanyol. L’esterno offensivo belga ha chiarito fin da subito le sue ambizioni: ritrovare il livello mostrato a Verona e dare un contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi stagionali del club catalano. Arrivato con la formula del prestito, Ngonge non ha escluso una permanenza oltre i prossimi sei mesi, sottolineando come la presenza di un’opzione di riscatto sia già un segnale chiaro della sua volontà di costruire qualcosa di duraturo.

Le prime sensazioni sono estremamente positive. "Sono molto felice di essere qui, non vedo l’ora di giocare. Ho trovato un gruppo unito, i compagni mi hanno accolto benissimo e anche l’impatto con l’allenatore è stato subito molto buono", ha spiegato il giocatore, evidenziando il clima sereno che si respira nello spogliatoio.

Ngonge è tornato anche sul periodo complicato vissuto a Napoli, segnato da un infortunio iniziale e da una stagione difficile per tutto l’ambiente. "Sono orgoglioso dello Scudetto vinto, ma a livello personale non ho giocato quanto avrei voluto. Con l’arrivo di Conte il sistema tattico non prevedeva il mio ruolo. Qui invece ritrovo un calcio offensivo, ma anche intenso in fase difensiva: è l’ambiente giusto per risentire le sensazioni di Verona".

Sul piano personale, l’ex Verona si definisce un giocatore duttile e istintivo: preferisce partire dalla fascia destra, ma può agire anche alle spalle della punta. Alla pressione dice di essere abituato, mentre ai tifosi manda un messaggio chiaro: “Voglio segnare, servire assist e aiutare la squadra. Dobbiamo guardare avanti e fare la miglior stagione possibile”.