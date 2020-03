Napoli, nodo clausola per Zielinski: ma la prossima settimana può arrivare il rinnovo

vedi letture

Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo il rinnovo di Mertens si dedicherà alle altre situazioni in sospeso. Uno dei primi casi sarà quello di Piotr Zielinski, che attualmente ha un contratto da 1,1 milioni di euro fino a 2021: il Napoli ha offerto 2,5 milioni netti all'anno fino al 2024 con l'inserimento di una clausola da 100 milioni. Il polacco per il momento ha detto no perché non vorrebbe una clausola superiore ai 60 milioni, ma già la prossima settimana potrebbe esserci l'incontro decisivo. Con la soluzione che sarà probabilmente trovata a metà strada, con una clausola da 80 milioni di euro.