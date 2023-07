Napoli, per la difesa c'è anche Mavropanos dello Stoccarda: Aguerd è l'alternativa

Il Napoli è pronto a sferrare il colpo per rinforzare la squadra di Rudi Garcia. Il club partenopeo è molto vigile sul mercato ed è intenzionato ad intervenire nel reparto difensivo. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra per sostituire Kim che si è accasato al Bayern Monaco starebbe pensando a Kostantinos Mavropanos di proprietà dello Stoccarda per cui si starebbe trattando.

Il difensore greco viene valutato dalla formazione tedesca sui 22 milioni di euro che rappresenterebbero un ostacolo per la squadra del presidente De Laurentiis. Per questo motivo che si stanno anche valutando le alternative come Nayef Aguerd di proprietà del West Ham.