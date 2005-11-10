Napoli, Politano: "Qualcuno dice che siamo vecchiotti, ma la squadra è forte"

Matteo Politano, esterno d'attacco del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport al termine della gara di Champions League vinta per 4-3 sul Bodo/Glimt: "Io cerco sempre di assumermi le mie responsabilità quando sbaglio, mettendoci la faccia, perché è giusto quando giochi in un club così importante. Sono contento di aver reagito bene, con gol e assist, farlo in una piazza come Napoli non è semplice".

Cosa vi siete detti in questi giorni?

"C'eravamo parlati in settimana, volevamo decidere che campionato fare sia in Serie A che in Champions. Oggi c'è stata la risposta anche se abbiamo preso qualche gol di troppo però se ne fai uno in più va bene. Siamo una squadra forte, qualcuno dice che siamo un po' vecchiotti, ma la gamba c'è. Adesso c'è la Roma e dobbiamo continuare a vincere perché vincere aiuta a vincere".

In campo avvertite la sensazione di fragilità?

"A volte c'è la percezione di arrivare sempre con quel pizzico di ritardo, quando ti iniziano a far correre non è mai bello. Prendiamo troppe imbucate facilmente, quando trovi squadre forti diventa dura poi ripartire".