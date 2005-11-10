Napoli, Politano: "Dobbiamo stare zitti e chiedere scusa, bisogna fare un esame di coscienza"
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Antonino Sergi
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Oggi alle 23:11Serie A
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04.11.2026 23:11Serie A
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L'amarezza di Matteo Politano, capitano del Napoli, ai microfoni di Prime dopo la sconfitta contro il Porto: "Tutto è andato storto, le parole se le porta via il vento ma bisogna fare i fatti in campo. Adesso c'è solo da stare zitti e chiedere scusa e pensare alla partita di domenica. Nel primo tempo abbiamo fatto anche una buona partita, poi abbiamo preso il gol da angolo che una squadra come la nostra non dovrebbe prendere. Ci siamo sciolti sul 2-1, poi perdere 2-1 è un conto e perdere 4-1 è un altro. Bisogna fare un esame di coscienza".
Ti sei dato una spiegazione?
"Non sono darti una risposta in questo momento, sono molto incazzato".
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